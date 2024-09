Consiglio Regionale: ultime news. Giovedì è in programma la Commissione di Vigilanza

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Giovedì 19 settembre 2024, alle ore 10, si riunirà la Commissione di Vigilanza per esaminare i seguenti temi: “Ricostruzione post sisma 2016 Ater Teramo: stato iter ricostruzione edificio 503 di via Giovanni XXIII n. 79, procedure di rimborso danni vandalici agli alloggi Ater e situazione igienico sanitaria palazzina di Via Adamoli”. Sono stati convocati Maria Ceci, presidente Ater Teramo; Vincenzo Rivera, direttore Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016; Anna Di Ottavio, rappresentante comitato condomini alloggi Ater sisma 2016; “Ricostruzione post sisma 2016 e stato palazzine via Balzarini” (audizioni: Mario Quaglieri, assessore regionale; Vincenzo Rivera; Maria Ceci; il direttore dell’Ater Teramo o un suo delegato; Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo; Stefania Di Padova, assessore comunale agli alloggi popolari; Pina Ciammariconi, assessore Comune di Teramo; presidente Comitato inquilini o suo delegato). Al terzo punto dell’ordine del giorno “Appalto di Servizi Assistenza Domiciliare Integrata Asl 02”; audizioni: Raffaele Di Nardo, direttore Servizio Assistenza domiciliare integrata Asl 02; Nicoletta Verì, assessore regionale; Donato Cavallo, direttore Generale AreaCom; Vincenzo Pace, dirigente sindacale Nursind per il terzo settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ultimo punto all’ordine del giorno riguarda “Progetti di Legge 4/2024 e 5/2024 Riconoscimento di debiti fuori bilancio” (audizione: Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo o un suo delegato).

