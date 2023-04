Consiglio Regionale: ultime news. Giro d’Italia, replica di Verrecchia e D’Annuntiis

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

– “Il consigliere Silvio Paolucci dà buoni consigli perché non può più dare cattivo esempio – Risulta alquanto singolare l’intervento del Consigliere che accusa questa Giunta regionale di fantasiose ripartizioni e di privilegiare i comuni vicini alle posizioni governative – si apprende dalla nota stampa. Paolucci, di solito molto attento, non ha letto bene la delibera che ha dettato criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi senza fare distinzioni di appartenenza politica, tanto è vero che il contributo maggiore è stato concesso alla Provincia di Chieti e non solo con questa deliberazione – Probabilmente si rimpiangono i tempi delle ‘delibazioni’ e quelli in cui un presidente di Regione cancellava con un tratto di penna finanziamenti già assegnati – aggiunge la nota pubblicata. Al consigliere Paolucci, oltretutto ex assessore al Bilancio, facciamo presente che questa Giunta regionale mantiene gli impegni e copre finanziariamente gli interventi deliberati, così come ha dovuto coprire alcune delibere, fatte due giorni prima delle elezioni regionali del 2019 dall’allegra coppia D’Alfonso -Paolucci, per un importo complessivo di 7,2 milioni”. È quanto dichiarano in una nota congiunta il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis, e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.