Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri: Asl conferma trasferimento dialisi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “E’ un documento del 3 ottobre scorso, che il capogruppo M5S Taglieri ha mostrato nel corso di una diretta Facebook, a confutare le smentite del Presidente Marsilio sul trasferimento ad Atessa del reparto di dialisi dell’Ospedale Renzetti di Lanciano”. E’ quanto si legge in una nota che prosegue: “Il documento è stato prodotto dalla direzione strategica della ASL 02 e nella pagina 15 nel capitolo “FASE 4” si legge chiaramente che il reparto sarà trasferito – recita il testo pubblicato online. Se il Presidente Marsilio non conosce i documenti prodotti dalle Asl, che lui avrebbe il compito di controllare e indirizzare, questo non può essere un problema dei cittadini e men che meno delle opposizioni che lottano in tutela dei servizi – Ancora una volta all’arroganza della propaganda rispondiamo con la chiarezza dei fatti e dei carteggi – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, dal documento – sottolinea Taglieri – appare chiaro che il “taglia e cuci” messo in campo dal DG Schael, appena riconfermato proprio dal centrodestra, oltre a spostare la Dialisi ad Atessa prevede la cancellazione del reparto Otorino Laringoiatra e della Medicina Nucleare, non previsti dalla programmazione della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una vergogna che in un Paese normale si risolverebbe con le dimissioni di tutto il centrodestra che invece continua a gettare fumo negli occhi di cittadini, utenti e personale sanitario – recita il testo pubblicato online. La verità è che stanno provando a celare dietro pezze a colori l’assenza totale di programmazione che ha contraddistinto in negativo tutto il corso della legislatura – viene evidenziato sul sito web. Il Presidente ha avuto persino il coraggio di tacciare il Movimento 5 Stelle, che porta alla luce i reali problemi dell’Abruzzo, di sciacallaggio e di caccia disperata al consenso – aggiunge testualmente l’articolo online. Vogliamo ricordare al Presidente, e a tutto il centrodestra, che noi siamo a caccia di quei diritti che Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia stanno portando via un pezzo alla volta” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

