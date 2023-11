Consiglio Regionale: ultime news. Taglieri (M5S) su sciopero generale sindacati

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Oggi a Lanciano più di tremila persone hanno fatto sentire la propria voce durante la manifestazione indetta dai sindacati in difesa dei lavoratori e delle lavoratrici abruzzesi – Migliaia di cittadini che hanno espresso il loro dissenso contro le politiche economiche e sociali messe in campo dal Governo Meloni – precisa il comunicato. Un Governo nazionale, rimasto sordo alle istanze dei cittadini e dei territori, che ha prodotto una manovra lacrime e sangue con cui ancora una volta farà cassa sulle fasce più deboli del nostro tessuto sociale e che lascia al palo lavoratori, giovani e precari” ad affermarlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri che prosegue “Tutto questo avviene nel silenzio generale del Presidente Marsilio, più impegnato nel ruolo di megafono della propaganda per il suo partito in Abruzzo, che nell’ascolto dei territori che ha l’onere e l’onore di governare – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo non ha bisogno della propaganda o delle passerelle politiche della Giunta, ha bisogno di essere ascoltato – aggiunge testualmente l’articolo online. Noi siamo e saremo sempre al fianco dei lavoratori e di tutti gli abruzzesi che desiderano una società più equa e più giusta” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it