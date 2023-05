Consiglio Regionale: ultime news. Terme di Caramanico, mozione per acquisto I lotto

- Advertisement -

– “Considerata la grave e perdurante situazione di stallo che riguarda le terme di Caramanico, chiuse ormai da anni a causa del fallimento dell’ex concessionaria con ingenti ripercussioni sulla vocazione turistica del territorio, riteniamo opportuno riaccendere periodicamente i riflettori sulla vicenda – si legge sul sito web ufficiale. Nella conferenza di questa mattina, tenuta in compagnia dei consiglieri comunali Luca La Selva e Rita Silvaggi e dell’ex sindaco di Caramanico Mario Mazzocca, oltre a ribadire per l’ennesima volta l’inerzia di Giunta Regionale e Comune di Caramanico, che si sono dimostrati finora incapaci di garantire rapide e concrete soluzioni del problema, intendiamo porre l’accento su due aspetti. Il primo è che, dopo la prima asta andata deserta, anche nella seconda non sono pervenute offerte per i due lotti in cui sono stati divisi i beni oggetti del fallimento – recita il testo pubblicato online. Ricordiamo che per il primo lotto (quello dello stabilimento termale propriamente detto) era prevista un’offerta minima di € 7608.794,83 (pari all’85% della base d’asta), mentre per il secondo (La Réserve) di € 10.310.313,57. L’esito negativo, a dirla tutta facilmente prevedibile, rilancia però la proposta che il Partito Democratico avanza ormai da mesi sia in Consiglio Regionale che Comunale (dove è stato bocciato uno specifico ordine del giorno), ovvero la possibilità che la Regione Abruzzo partecipi alla prossima gara, specie in previsione di un ulteriore ribasso d’asta – viene evidenziato sul sito web. L’acquisizione quantomeno del primo lotto consentirebbe infatti di riunire in un unico soggetto la titolarità di acqua e beni immobili e quindi, di conseguenza, esperire un’unica gara – si apprende dal portale web ufficiale. Soluzione che incontrovertibilmente garantirebbe il rientro dall’esborso economico e scongiurerebbe in futuro che un nuovo fallimento possa compromettere l’economia dell’intero comprensorio della Maiella – si apprende dal portale web ufficiale. Il secondo aspetto riguarda invece il desaparecido bando per la concessione delle acque termali – precisa il comunicato. A seguito delle nostre denunce circa i ritardi sull’affidamento delle analisi sulla qualità delle acque sulfuree, il Presidente Marsilio, lo scorso 23 gennaio, si era recato a Caramanico annunciando la prossima pubblicazione dell’avviso pubblico per lo sfruttamento della risorsa idrica – si apprende dal portale web ufficiale. Peccato che, quando siamo ormai giunti a maggio, di quel bando non ci sia ancora traccia – si legge sul sito web ufficiale. A ciò si aggiungono i rifiuti del Consiglio Regionale di valutare gli emendamenti del Partito Democratico finalizzati a ristorare le attività ricettive e ristorative per il calo di fatturato dovuto alla chiusura delle terme, e la triste vicenda del primo lotto della piscina termale, i cui lavori non sono mai partiti – precisa la nota online. Quanti altri bocconi amari devono ingoiare Caramanico Terme e il comprensorio della Maiella? Di fronte ad un simile abbandono istituzionale, da parte di chi in campagna elettorale prometteva soluzioni durature per il complesso termale, occorre alzare la voce – si apprende dalla nota stampa. A tale scopo annunciamo stamane la partecipazione al prossimo Consiglio regionale della cittadinanza di Caramanico – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla conferenza stampa hanno presenziato anche i rappresentanti dell’Associazione Albergatori di Caramanico, i quali hanno confermato la profonda crisi accusata dal settore sollecitando risposte concrete”. E’ quanto si legge in una nota a firma dei consiglieri Antonio Blasioli e Silvio Paolucci – (com/red)

