Consiglio Regionale: ultime news. Tua, Febbo: illegittima la nomina di Tonelli

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Chi ben conosce il carattere del fuggiasco ex presidente D’Alfonso sa benissimo che non accetta contrarietà ancor meno subire l’onta di una bocciatura, come è avvenuto con la decisione dell’Anac del 27 febbraio 2019 che ha dichiarato inconferibile l’incarico al dott. Tonelli alla Presidenza di Tua – Così nonostante fuggito a Roma ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento, e come si legge sulla sentenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, quindi la decisione Anac resta valida a tutti gli effetti – precisa il comunicato. Altra cosa invece e’ il ricorso al Tar Abruzzo vinto dal fuggiasco D”Alfonso contro il provvedimento assunto dal responsabile anticorruzione di Tua, che riguarda esclusivamente la sospensione inflittagli – Averlo smentito pubblicamente e documentalmente su una procedura amministrativa da lui assunta e dichiarata illegittima ha scatenato una reazione giullare incontrollata, lo ringrazio ma non ho bisogno di essere difeso da lui e soprattutto ho l’abitudine di leggere da solo, senza aiuto, anche sentenze peraltro molto chiare come quelle del Tar del Lazio e dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Se ne faccia una ragione la decisione dell’Anac è legittima, la nomina di Tonelli illegittima”. E’ quanto dihciara il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it