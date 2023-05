Consiglio Regionale: ultime news. Tumori, approvato emendamento di D’Addazio

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “La Regione Abruzzo assegna alla Fondazione oncologica gastroenterologica italiana Onlus di Pescara, un contributo straordinario, per l’anno 2023, di euro 12.500,00 per l’acquisto di un gastro-duodenoscopio, al fine di supportare le attività di prevenzione del tumore delle vie biliari”. Lo comunica il consigliere di Fratelli d’Italia, Leonardo d’Addazio, promotore dell’emendamento al progetto di legge 316/2023 approvato oggi dal Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Una iniziativa che ho ritenuto doverosa – spiega D’Addazio – per fornire un sostegno concreto al progetto sperimentale di prevenzione delle malattie dell’apparato digerente, attraverso le metodiche endoscopiche diagnostiche ed interventistiche nell’ospedale San Massimo di Penne, e frutto di una convenzione tra lo stesso presidio ospedaliero e la suddetta F.o – aggiunge testualmente l’articolo online. g.i – Colgo l’occasione – dichiara il Consigliere – per complimentarmi per l’attività che quotidianamente la Fondazione svolge, con idee progettuali all’avanguardia e, dunque, vantaggiose per il territorio, e per la prontezza con cui la dirigenza Asl di Pescara riesce a cogliere le migliori opportunità in campo della ricerca e per elevare gli standard dei servizi offerti”, conclude D’Addazio – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

