Consiglio Regionale, ultime. Regionali, Sospiri: tempi stretti per modifiche

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

(ACRA9 – Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, alla vigilia dell’odierna seduta consiliare, mantiene l’impegno con il presidente ANCI, Gianguido D’Alberto, di dare una risposta alle richieste formulate durante la scorsa riunione dei Capigruppo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tema al centro del confronto era legato alle cause di incandidabilità e ineleggibilità dei primi cittadini in carica in occasione delle elezioni regionali – precisa il comunicato. “Ho ascoltato le posizioni dei gruppi di maggioranza e opposizione – dichiara Sospiri – e ho sentito gli uffici consiliari circa l’ordine temporale entro cui andrebbero fatte le modifiche legislative – Facendo sintesi, devo comunicare l’impossibilità di giungere in tempi rapidi al ritocco dell’attuale normativa elettorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Posso affermare, però, che entro la fine di questa legislatura approveremo la nuova legge elettorale – Il centrodestra sta lavorando già da tempo al testo di riforma generale delle regole elettorali – spiega il presidente del Consiglio – e il mio impegno, condiviso con la maggioranza, sarà quello di integrare nel provvedimento i suggerimenti dell’Anci e risolvere una volta per tutte il tema della partecipazione dei sindaci alle regionali – precisa la nota online. La principale novità del progetto di legge, che mi impegno a portare in Aula entro la fine di questa legislatura, sarà quella dell’istituzione del collegio unico regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa innovazione consentirà agli elettori di avere una visione complessiva delle candidature e superare le logiche di campanile che frazionano gli interessi regionali – precisa la nota online. La nuova legge, una volta approvata, inciderà sulle future tornate elettorali, non intaccherà quindi le regole delle elezioni regionali 2024, che saranno indette secondo le attuali norme vigenti – Ricordo che questa legislatura terminerà il 10 febbraio 2024”, conclude Sospiri – precisa la nota online.

