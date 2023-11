Consiglio Regionale, ultime. Rete ospedaliera, Opposizione: guerra nel cdx

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il Presidente Marsilio tenta di comprimere i tempi sull’approvazione della Rete Ospedaliera – Tempi che però sono stati dilatati oltre misura proprio dai pasticci che la sua maggioranza ha generato in Giunta, escludendo per mesi e mesi il Consiglio regionale dall’esame del documento, nonostante proprio da quest’ultimo debba ottenere l’approvazione definitiva per essere attuato – riporta testualmente l’articolo online. Il tempo perso dal centrodestra, anche a causa delle continue bocciature che la Rete ha subito ai tavoli ministeriali, non può essere certo colmato tranciando di netto l’ascolto dei territori, dei portatori di interesse e delle opposizioni, visto che in sede di Giunta non è stata ascoltata nessuna di queste categorie” ad affermarlo sono i Consiglieri regionali di opposizione di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, che questa mattina hanno tenuto una conferenza congiunta sul tema, presso la Sala Fabiani del Consiglio regionale a L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. “Abbiamo convocato questa conferenza stampa con urgenza a seguito della Commissione sanità di ieri pomeriggio, in cui è andato in scena l’ennesimo squalificante teatrino da parte del centrodestra: l’Assessore era assente, nonostante l’importanza dell’argomento di sua competenza, e il Presidente di Commissione D’Addazio ha applicato più di una forzatura al regolamento per eliminare ogni prerogativa di intervento delle opposizioni al fine di approvare in fretta e furia la Disposizione – si apprende dalla nota stampa. Tutta questa fretta, a soli quattro mesi dalla fine del mandato, sembra scaturita proprio dal dictat che il Presidente Marsilio ha scandito qualche giorno fa durante un suo intervento pubblico – Qualcuno potrebbe vederlo come un commissariamento dell’Assessorato alla sanità, generato, però, più da esigenze elettorali che operative – Il fine potrebbe essere duplice: provare ad accedere ai fondi ex articolo 20, dedicati all’edilizia sanitaria per continuare a propagandare sulla costruzione dei nuovi ospedali; e sancire la morte definitiva della Lega, anello debole della coalizione di centrodestra in Regione Abruzzo, che vede l’ultimo baluardo in Giunta proprio nell’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì. E proprio ieri, in commissione sanità – incalzano le opposizioni – è venuta fuori tutta la debolezza del carroccio, che ha subito i prelievi dei sui esponenti più autorevoli, prima da Fratelli D’Italia e poi da Forza Italia, che ha levato anche le briciole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla luce di tutto questo è deprimente dover rilevare che anche un documento importante, come quello legato al rinnovo della Rete Ospedaliera, debba subire i giochi di potere del centrodestra, con buona pace degli abruzzesi che si vedono traditi da chi governa la Regione anche sui diritti imprescindibili come quello alle cure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La verità è che Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia continuano in una roboante autocelebrazione in cui i reali problemi degli abruzzesi non trovano spazio – recita il testo pubblicato online. La rete Ospedaliera, che si stanno affrettando ad approvare, è un documento vuoto che non migliorerà in alcun modo l’accesso alle cure per i cittadini e mortifica l’Abruzzo, creando disequilibrio tra le provincie e umiliando interi territori, soprattutto le aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo abbiamo evidenziato più volte e le nostre denunce sono state confermate anche dalle rimostranze pubbliche dei medici abruzzesi, che hanno parlato chiaramente di temere scatole vuote senza personale sufficiente per garantire i servizi – aggiunge la nota pubblicata. Rimostranze che il centrodestra non ha minimamente ascoltato” concludono – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it