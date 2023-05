Consiglio Regionale, ultime. Rete ospedaliera: per Febbo è “un cambio di passo”

- Advertisement -

– “Capisco le grandi difficoltà in cui si sono trovati Pd e M5S, soprattutto l’ex assessore Paolucci, nel constatare che il Tavolo di monitoraggio del Ministero ha dato l’ok alla rete ospedaliera ma il loro tentativo di arrampicarsi sugli specchi rispetto a questo risultato del governo regionale di centrodestra risulta quanto mai vano e strumentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una frustrazione, quella del centrosinistra amplificata dal fatto che nei loro 5 anni di governo regionale, l’ente decisorio era il Commissario e non il Consiglio regionale e avrebbero potuto arrivare a definire una riorganizzazione senza quelle pressioni partitiche e dei territori che normalmente e fisiologicamente si sviluppano, tant’è che ben tre volte sono andati in minoranza quando in Consiglio alcuni territori hanno presentato risoluzioni in difesa dei vari presidi ospedalieri – Invece, si sono mostrati totalmente inermi e appiattiti soprattutto sulla rigida e burocratica applicazione della DM 70 (decreto Lorenzin) e sui tavoli ministeriali si è arenato tutto con il decreto commissariale 79/2016 e dgr 824/2018. Dai banchi dell’opposizione, io e il collega Sospiri, avevamo evidenziato come quella prospettata da D’Alfonso e Paolucci era una vera e propria “macelleria sociale e sanitaria” e che bisognava lavorare per ottenere delle deroghe rispetto al DM 70, ponendo attenzione soprattutto su quelle che sono le realtà morfologiche e viarie del nostro territorio – La rete ospedaliera proposta oggi dalla Regione, su cui si doveva ottenere obbligatoriamente l’approvazione del Tavolo di monitoraggio, è la Dgr 463/C del 16.07.2021 che è all’esame della Commissione Sanità, dove sono programmate le audizioni dei vertici di tutte le Asl regionali, su cui Pd e M5S hanno avuto poco o nulla da contestare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Contestualmente si è approvata in Consiglio regionale la Rete territoriale, un altro strumento programmatorio fondamentale per il sistema sanitario abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sta di fatto che di fronte alle minuterie tecniche e alle tante falsità sollevate dalle opposizioni i fatti sono questi: i posti letto sono aumentati passando dai 4477 del 2018 ai 4892 di oggi (+415), così come le UOS che erano 261 e oggi sono 291 e le Uoc incrementate da 187 a 217. Il personale sanitario è stato incrementato grazie a 833 stabilizzazioni e sono stati assegnati ben 76 incarichi di strutture complesse (solo 28 nel periodo 2015-2018). A questi dati incontrovertibili, peraltro ottenuti in piena pandemia, che confermano una grande efficienza non si può non rilevare come tutte le penalizzazioni e le criticità che venivano sottolineate al Governo D’Alfonso e Paolucci siano state risolte grazie a proposte anche innovative rispetto al vetusto Decreto Lorenzini, tipo l’individuazione di “stabilimento” che ha promesso di tenere aperti diversi ospedali – aggiunge la nota pubblicata. Voglio ricordare che l’ospedale di Sulmona sarà Dea di I livello e resterà il punto nascita, più volte contestato dal Tavolo – riporta testualmente l’articolo online. Ortona, Penne e Popoli saranno ospedali di base con il pronto soccorso; Tagliacozzo, Penne e Guardiagrele, per i quali il centrosinistra aveva previsto la chiusura, saranno presidi medici h24 mentre Atessa e Castel di Sangro sono stati riconosciuti ospedali di aree disagiate con sede di pronto soccorso – recita il testo pubblicato online. Tutti risultati ottenuti grazie alla posizione di forte determinazione e capacità di analisi da parte dei tecnici regionali – precisa il comunicato. Aver ottenuto il parere favorevole della rete inoltre comporta automaticamente lo sblocco delle risorse, pari a 388 milioni, per l’edilizia sanitaria, dell’ex art. 20. Chiaramente con il passaggio in Consiglio regionale ci potrebbero essere anche piccolissimi miglioramenti ma da parte nostra c’è la massima soddisfazione anche, e soprattutto, rispetto a tutto quello che ci era stato raccontato nel quinquennio precedente ”. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

