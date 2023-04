Consiglio Regionale. Zootecnia, Pepe: servono aiuti concreti

- Advertisement -

– “Al settore zootecnico abruzzese servono aiuti concreti da parte della Regione – si apprende dalla nota stampa. Nello specifico nel comparto ovi-caprino, dalla riforma della politica agricola comune (Pac), emergono gravi criticità che vanno a danneggiare i nostri allevatori di pecore e capre con una riduzione di oltre il 40% di pagamenti diretti”. E’ quanto dichiara il Consigliere regionale Dino Pepe che si rivolge alla giunta regionale chiedendo “di mettere in campo ulteriori aiuti compensativi a sostegno delle aziende già messe a dura prova dal contesto di grave crisi economica aggravata dai rincari energetici e dall’aumento delle materie prime – si apprende dalla nota stampa. “Nell’aprile dello scorso anno – ricorda Pepe – mi ero fatto carico di proporre e far approvare una risoluzione per impegnare il Presidente Marsilio e l’Assessore Imprudente ad intraprendere una azione politica forte in seno alla Conferenza stato-regioni per una modifica alla proposta di piano presentato – aggiunge testualmente l’articolo online. L’esclusione del comparto ovicaprino dall’accesso di contributi pubblici degli interventi previsti dal piano strategico nazionale della politica comune 2023-2027 mette a serio rischio di sopravvivenza oltre mille pastori abruzzesi per un totale di 200mila capi tra ovini e caprini”. Secondo il Consigliere Pepe “la giunta regionale deve intervenire subito con investimenti e misure economiche dirette al fine di riequilibrare il dimezzamento dei fondi comunitari che da sempre hanno rappresentato un sostegno concreto al settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La maggioranza è stata troppe volte distante dalle problematiche degli allevatori – aggiunge la nota pubblicata. È stata assente sulla emergenza del prezzo del latte, non concedendo il cosiddetto premio stalla, lo è ora con il comparto ovicaprino – recita il testo pubblicato online. Nel rispettare le tradizioni della Pasqua “ha concluso il consigliere regione Dino Pepe “voglio rivolgere un appello a tutti gli abruzzesi ad acquistare e a consumare l’agnello degli allevamenti locali in modo da sostenere un settore importantissimo per l’itera economia regionale”. (com/red)

