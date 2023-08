Consiglio,Sospiri:”Miglior assestamento di sempre”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

(ACRA) – Il silenzio del Consiglio regionale, richiesto dal presidente Lorenzo Sospiri in memoria di Giandonato Morra, difensore civico abruzzese, scomparso pochi giorni fa, ha dato avvio alla seduta assembleare che ha portato all’approvazione dell’assestamento di bilancio regionale – si apprende dalla nota stampa. Poi il saluto del nuovo consigliere, Federica Rompicapo, nella sua prima apparizione in Aula sui banchi di Lega Abruzzo – Nel suo intervento ha ricordato i presidenti emeriti del Consiglio regionale, Mattucci e Giuliani, come lei nativi di Atri.

L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza l’assestamento al “Bilancio di Previsione 2023-2025” di Regione Abruzzo – “Il migliore che la nostra regione abbia mai avuto e che non a caso ha raccolto il favore delle opposizioni per la maggior parte degli interventi” ha detto Sospiri all’esito del voto – recita il testo pubblicato online. Il si alla norma stato espresso da tutti i consiglieri di maggioranza, mentre centrosinistra, Cinquestelle e consiglieri civici hanno votato contro – aggiunge testualmente l’articolo online. Una manovra da circa 17milioni di euro, che trova gli interventi principali contenuti all’interno di un emendamento condiviso all’unanimità. Questa la destinazione dei fondi: 3milioni e 859mila euro per la copertura di debiti fuori bilancio; 865mila euro per il fondo perdite società partecipate 2023; trasferimento a Saga Spa di 300mila euro per la realizzazione delle funzioni pubbliche svolte dall’ aeroporto d’Abruzzo; contributo straordinario di 70mila euro al Comitato Croce Rossa di Penne; contributo di 150mila euro a sostegno della mensa gestita dalla Caritas diocesana Pescara-Penne; 250mila euro per il 2023 e 500mila euro per il 2024 per il funzionamento dell’Agenzia Regionale dell’Informatica e Committenza; 220mila euro per la selezione del personale e una campagna informativa sul nuovo servizio nel numero unico di emergenza regionale; ulteriori 4milioni e 200mila euro andranno alle norme a sostegno dei servizi locali di informazione e comunicazione, alle attività formative a cura di TUA Spa, al “Prestito agrario”, al sostegno a favore degli apicoltori, per il “Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali”. Inoltre, vengono affidati a Saga Spa 2milioni e 700mila euro per il biennio 23-24 per la realizzazione di campagne informative finalizzate a valorizzare il “Brand Abruzzo”. Sempre Saga, gestirà 1 milione di euro a completamento dell’iniziativa mediatica “Grande partenza del Giro d’Italia”. Importanti interventi finanziari serviranno a fronteggiare il grave dissesto idrogeologico in provincia di Chieti a seguito delle piogge di maggio e giugno 2023 (200mila euro) e un contributo straordinario di 600mila euro viene concesso a Sangritana Spa per lavori sulle infrastrutture di collegamento ferroviari per il trasporto merci – precisa il comunicato. Ulteriori fondi sono concessi: all’evento “La notte delle Paure” di Valle Castellana, alla fondazione musei civici di Loreto Aprutino, all’associazione “Magic Basket” Chieti per lavori alla palestra comunale di Piana Vincolato, alla manifestazione “Festival del sorriso” di Trasacco – aggiunge testualmente l’articolo online.

LE ALTRE LEGGI. L’Aula ha approvato, inoltre, i seguenti progetti di legge: “Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti sul territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna”; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. ‘Onorari per giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo relativo all’abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi nel sistema elettorale”.

REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE. L’Assemblea legislativa, all’unanimità, ha dato il via libera al nuovo regolamento che modifica le “norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010, e 68/2012”. Un pacchetto di regole uniforme per le donne e gli uomini della polizia locale in tutti i Comuni del territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

RISOLUZIONI. Voto unanime anche per le due risoluzioni all’ordine del giorno: “Aggiornamento criteri e modalità per la concessione dei contributi alla legge vigente per il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate” e quella in tema di politiche europee dedicata alla “Tutela delle filiere produttive e delle identità territoriali fare sistema per difendere le eccellenze agroalimentari del “made in Italy”: buone prassi e nuove proposte”.

ALTRI PROVVEDIMENTI. Infine, l’Aula ha preso atto presa della relazione dell’attività del “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” per l’anno 2022. Ad inizio seduta è stata discussa l’interpellanza del consigliere Taglieri dedicata alla mancata applicazione della legge regionale sull’abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l’accesso ai contributi regionali – precisa il comunicato. La risposta è stata affidata al sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, Umberto D’Annuntiis. Rinviati il progetto di legge “Disposizioni per colmare il differenziale retributivo di genere”, la proposta di modifica al regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale per l’istituzione di una sesta Commissione dedicata al servizio idrico integrato e ai cambiamenti climatici la designazione dei componenti della sezione regionale della Corte dei Conti.

