Contratto di fiume, al via il processo partecipativo.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 15 giugno 2022 – Decolla il

processo partecipativo delle istituzioni sottoscrittrici del Contratto di fiume,

dopo la sottoscrizione del protocollo inizia una fase di condivisione con i

territori delle tematiche che animano questo speciale strumento operativo. Nei

giorni scorsi a Pescara la riunione operativa a cui hanno preso parte i comuni di

Pescara (Comune Capofila), Chieti, Capestrano, Popoli, Bussi sul Tirino, Tocco

da Casauria, Torre de’ Passeri, Castiglione a Casauria, Turrivalignani, Scafa,

Alanno, Bolognano, Manoppello, Rosciano, Chieti, Cepagatti, San Giovanni

Teatino, Spoltore e Provincia di Pescara. Per l'Amministrazione erano presenti

l’assessore all’Ambiente e transizione ecologica, Chiara Zappalorto, il

presidente della Commissione Lavori Pubblici, Vincenzo Ginefra – Ieri la sintesi,

in comune fra i tecnici del Comune e del contratto di fiume, anche a fronte

della pubblicazione del sito web dedicato, www.cdfpescara.it, dove

trovare informazioni, stato dell’arte e anche il questionario dedicato alla

comunità perché diventi parte attiva di questo processo.

Link al questionario:

https://www.cdfpescara.it/questionario-conoscitivo-fiume-pescara/

“Il contratto di fiume è stato ideato di

concerto con tutti i Comuni e la Regione Abruzzo per facilitare e potenziare le

fasi di fruizione e partecipazione di tutti i fruitori e portatori di interesse

del Fiume Pescara – illustrano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Chiara

Zappalorto – Il tema del fiume è stato trascurato per troppi anni, ed è

giunto il momento di farlo tornare ad essere priorità dell’Amministrazione – È importante,

una volta diventati parte di questo lavoro come Amministrazione, che anche la

comunità entri nella tematica, per questo abbiamo reso dato visibilità anche

sul nostro sito al lavoro del Contratto di fiume, da oggi c’è una sezione dove

si trova anche un questionario utile a capire quali siano le criticità

percepite dalla comunità che vive a ridosso del fiume anche nel nostro Comune – Senza

alcuna registrazione, si potrà compilare il questionario fornendo indicazioni

circa la propria priorità rispetto ai temi principali del Contratto di Fiume

Pescara, che sono i seguenti: qualità dell’acqua, natura ed ecosistema

fluviale, rischio idraulico e geomorfologia fluviale; Paesaggio, pianificazione

territoriale, fruizione e sviluppo economico del territorio fluviale. Il

questionario è rivolto a tutti gli interessati indipendentemente dal ruolo

istituzionale o dalle attività svolte (cittadini, amministratori, enti, associazioni,

etc.). L’insieme delle informazioni pervenute tramite i questionari di

partecipazione verranno trattate come dato aggregato e forniranno dei dati utilissimi

per l’ulteriore definizione delle principali linee da perseguire all’interno

del Documento Strategico e nei Piani d'Azione. I dati raccolti, di assoluto

valore, permetterà di localizzare le indicazioni dei partecipanti su una

cartografia che verrà successivamente inserita all’interno del Quadro

Conoscitivo e fornirà ulteriori elementi in grado di ottimizzare la direzione

di sviluppo del Contratto di Fiume Pescara. Infine, è stato creato uno spazio

all’interno del quale confluiranno tutti i documenti prodotti nell’ambito del

Contratto di Fiume Pescara”.

