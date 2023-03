CPA, Ok a risoluzione di Verrecchia (FdI)

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “E’ stata approvata ieri, all’unanimità, dalla Commissione Territorio del Consiglio regionale, la risoluzione proposta dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, che si pone l’obiettivo di efficientare i servizi offerti dai Centri prova autoveicoli (Cpa) presenti in regione – “I Cpa – spiega Verrecchia – sono uffici predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su tutto il territorio nazionale e si occupano di effettuare collaudi e omologazioni su autoveicoli, macchine agricole, semoventi e traini, macchine operatrici, veicoli speciali, e su sistemi e componenti, e dunque, va da sè l’importanza di avere strutture in grado di soddisfare appieno le esigenze dell’utenza, come i tanti costruttori abruzzesi – precisa la nota online. Attualmente, invece – evidenzia – la qualità dei servizi offerti dai Cpa operanti in Abruzzo risulta carente, principalmente a causa degli organici sottodimensionati, anche in considerazione del fatto che un gran numero di operatori è prossimo al pensionamento – recita il testo pubblicato online. La progressiva insufficienza di personale potrebbe causare il naturale esaurimento delle funzioni di tali uffici territoriali nell’arco dei prossimi 3-5 anni, generando notevoli disagi agli utenti, con le inevitabili ripercussioni su tutta la catena degli operatori economici interessati che potrebbero rivolgersi a enti privati stranieri che già erogano servizi tecnici in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Con tale risoluzione – rimarca l’esponente di FdI – si impegnano il presidente della Regione e la Giunta ad intraprendere azioni finalizzate a sollecitare il Ministero competente affinché si attivi prontamente nel reperimento del personale necessario – recita il testo pubblicato online. Un plauso voglio rivolgerlo al presidente Marsilio – prosegue Verrecchia – per l’attenzione che da sempre manifesta sul settore automobilistico e confermata ancora una volta attraverso l’invio di una nota urgente al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proprio per richiedere la messa a disposizione di fondi adeguati a garantire servizi competitivi e all’avanguardia – E un ringraziamento – conclude Verrecchia – va ai miei colleghi consiglieri regionali, per aver condiviso l’importanza di tale provvedimento”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it