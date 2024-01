Creditori, il flusso di richieste arrivato all’Organismo straordinario di liquidazione passa ora all’analisi dei dirigenti.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 17 gennaio 2024 – Sarà sottoposta al vaglio dei dirigenti comunali la documentazione arrivata all’Organismo straordinario di liquidazione inerente i crediti vantati nei confronti dell’Ente – si apprende dalla nota stampa. Passaggi formali e sostanziali indifferibili in base alla procedura di verifica delle spettanze per la composizione della massa passiva – si apprende dal portale web ufficiale. Le richieste pervenute in risposta all’avviso emesso all’insediamento dell’Osl da parte di cittadini, imprese e altri soggetti supposti creditori, hanno composto un debito di circa 66 milioni di euro, affinché l’Ente possa procedere ai pagamenti, è necessario redigere un piano con cifre verificate anche dalla struttura comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa è la fase attuale, a cui seguirà quella di “restituzione” scandita da tempi e modalità previste dalla procedura di dissesto e in linea con le condizioni e le vicissitudini dell‘Ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le attestazioni da parte dei dirigenti/responsabili dei servizi dovranno essere effettuate su appositi prospetti forniti dall’Osl e andranno prodotte entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento, munite di visto di regolarità contabile a cura del Dirigente delle risorse finanziarie – si apprende dalla nota stampa. Passaggi formali di ricomposizione della situazione economico e finanziaria, finalizzati al risanamento dei conti comunali che rappresentano lo scopo e la finalità ultima della procedura di dissesto – recita il testo pubblicato online. L’Amministrazione comunale

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it