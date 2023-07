Cure essenziali, Verrecchia: Abruzzo tra le prime

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Nonostante la grave emergenza pandemica che ha colpito l’Abruzzo e l’Italia, la nostra regione è riuscita a recuperare e a posizionarsi tra le 14 promosse in merito alle cure essenziali, come emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dati alla mano, l’Abruzzo si posiziona ai primi posti tra le regioni del centro-sud Italia, in barba alle fasulle affermazioni delle opposizioni che, lo scorso anno, sbandierarono la non piena sufficienza raggiunta rispetto ai parametri di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi questo report dimostra invece, nei fatti, che la sanità abruzzese migliora e che siamo adempienti, al contrario di quanto accaduto in passato – recita il testo pubblicato online. E questa è l’ennesima occasione per ricordare ai detrattori delle forze di opposizione che con il governo Marsilio, sono solo i fatti che contano”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

