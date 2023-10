DONODAY 2023 – Inaugurata la Galleria del Dono a San Giovanni Alta

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:

4 Ottobre 2023 – #DonoDay 2023 Si celebra oggi in tutta Italia la nona edizione del GIORNO DEL DONO – #donoday2023 , istituito con la legge n.110 del 14 Luglio 2015 e promosso dall’Istituto Italiano della Donazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Italia è stato il primo Paese al mondo ad aver sancito per legge questa giornata, festa del dono e delle donazioni in tutte le sue forme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per il secondo anno consecutivo la nostra Amministrazione Comunale ha aderito alla giornata, per sostenere questa bellissima iniziativa, a testimonianza dell’importanza della diffusione della cultura del dono – recita il testo pubblicato online. Questa mattina il Sindaco Giorgio Di Clemente, insieme al Vice Sindaco Ezio Chiacchiaretta ed all’Assessore Paolo Cacciagrano, ha inaugurato la GALLERIA DEL DONO a San Giovanni Teatino Alta – si legge sul sito web ufficiale. Alla presenza di alcuni alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria dell’ Istituto Comprensivo GalileoGalilei è stata posta la targa sopra la galleria che si trova in Piazza Marconi – precisa la nota online. All’interno della stessa lo scorso anno è stata affissa la piastrella di ceramica sulla quale è stata inciso il disegno vincitore del concorso “Ti Disegno un Dono”, promosso dall’Amministrazione Comunale per gli alunni dell’Istituto Comprensivo per il DonoDay 2022. La nuova edizione del concorso sta per partire proprio in questi giorni ed il disegno vincitore sarà riportato anche esso su piastrella e troverà posto nella galleria del dono, insieme a quello dello scorso anno ed a tutti quelli che ci saranno negli anni a venire – recita la nota online sul portale web ufficiale. Domenica 8 Ottobre ci sarà la Seconda Edizione della CAMMINATA INCLUSIVA, con partenza proprio da San Giovanni Alta – viene evidenziato sul sito web. Nei prossimi giorni verranno presentati alcuni eventi organizzati nell’ambito di questo bellissimo progetto –

