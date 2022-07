 Due progetti per l’emergenza abitativa finanziati con i fondi del PNRR

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’attenzione all’emergenza abitativa è sempre stata una priorità di questa amministrazione – L’assessore alle Politiche Sociali, Ilaria De Sanctis, ricorda che il Comune si è attivato da tempo per dare risposte ai teramani che vivono situazioni di difficoltà. Ne sono dimostrazione anche i due progetti che saranno realizzati come Ambito territoriale sociale, finanziati all’interno del PNRR.

- Pubblicità -

Il Comune di Teramo, in qualità di ente capofila, ha ottenuto il finanziamento di due progetti peri quali aveva partecipato a un apposito bando nell’ambito della Missione 5, “Inclusione e Coesione”, riguardanti rispettivamente, housing temporaneo e stazioni di posta – si apprende dal portale web ufficiale.

Nello specifico, con “Housing First”, che prevede un investimento, in termini di risorse, di 710mila euro in tre anni, si andrà a garantire un’assistenza alloggiativa temporanea ma di ampio respiro, fino a 24 mesi, tendenzialmente in appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio, a singoli o piccoli gruppi di individui o a nuclei familiari in difficoltà estrema che non possono immediatamente accedere all’edilizia residenziale pubblica e che necessitano di una presa in carico continuativa –

“Si tratta di un’iniziativa molto importante – rileva De Sanctis – che va a dare risposta a persone in condizioni di fragilità non solo mettendo a loro disposizione un alloggio temporaneo ma aiutandole a realizzare un percorso individuale verso l’autonomia – si apprende dal portale web ufficiale. Accanto alla soluzione alloggiativa, con l’housing first , viene infatti messo in campo anche un progetto individuale volto ad accompagnare le persone coinvolte verso il rafforzamento delle proprie risorse ed uscire dal circuito dell’accoglienza”.

Per quanto riguarda le stazioni di posta, grazie a un finanziamento di circa 1.100.000 euro, saranno realizzati centri servizi per il contrasto alla povertà aperti alla cittadinanza, al cui interno potranno essere assicurati una limitata accoglienza notturna, attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione, distribuzione di posta per i residenti presso l’indirizzo comunale, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso, banca del tempo e altri servizi.

“Come amministrazione siamo sempre stati convinti che il ruolo dei Comuni non sia solo quello di garantire un’assistenza a chi si trova in una situazione di difficoltà ma anche e soprattutto di accompagnare tutti i cittadini verso il superamento di quelle stesse difficoltà – aggiunge l’assessore De Sanctis – per questo abbiamo aderito a tutte le linee della Misura 5, proponendoci come capofila per i progetti di housing first e delle stazioni di posta – In tema di emergenza abitativa e di contrasto alla povertà questa maggioranza è già al lavoro da tempo”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it