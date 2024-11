Eccidio Limmari, D’Incecco (Lega): Presidente Camera a Pietransieri segno di grande sensibilità

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il Presidente della Camera dei Deputati, Onorevole Lorenzo Fontana, sarà domani nella frazione di Pietransieri di Roccaraso per partecipare alla 81esima commemorazione dell’eccidio dei Limmari, che costò la vita a 128 persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringraziamo il Presidente per la sua presenza, che ci onora profondamente – Il suo è un segnale di grande sensibilità e attenzione nei confronti di una delle pagine più dolorose e tragiche della storia dell’Abruzzo”. Così il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it