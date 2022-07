Elezioni politiche 2022. In vigore la par condicio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

In data 21 luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97 relativo all’indizione dei comizi elettorali, per domenica 25 settembre 2022, per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – viene evidenziato sul sito web. Pertanto, a partire dal 21 luglio 2022 sono entrate in vigore le disposizioni di applicazione della normativa in materia di par condicio previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s. m. e dal Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004. La norma citata detta specifiche disposizioni che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre l’art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (n.d.r.: 21 luglio 2022) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (n.d.r.: 25 settembre 2022), è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni”. (com/red)

