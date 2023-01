Emiciclo. Bilancio, Pettinari:pubblicazione legge in ritardo

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l'Ufficio Stampa dell'Emiciclo:

– “Ennesima cantonata della Giunta regionale di centrodestra, che questa volta sbaglia addirittura la stesura della Legge di Bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un errore clamoroso a causa del quale il testo, approvato a dicembre, ancora non può essere pubblicato sul BURAT. Questo si traduce in 6 miliardi di euro fermi al palo e l’Ente regionale in gestione provvisoria” ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che incalza “Siamo davanti alla più totale incapacità di gestire la Regione Abruzzo e le sue casse pubbliche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il centrodestra si dimostra ancora una volta inadeguato – aggiunge testualmente l’articolo online. Purtroppo questo grave errore crea numerosi disagi per i Comuni che attendono i finanziamenti stanziati in sede di Bilancio, ma che non possono predisporre il proprio bilancio perché non vi è l’ufficialità della Legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma anche per tutte quelle famiglie che, grazie al Movimento 5 stelle, hanno ottenuto un aiuto per il caro energia ma che oggi, a causa dell’inettitudine del centrodestra, dovranno attendere ancora più del dovuto – aggiunge testualmente l’articolo online. In Regione Abruzzo non ricordo un precedente simile a questa imbarazzante situazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Purtroppo questo è lo scotto da pagare per un bilancio approvato in pochissimo tempo a causa dei ritardi della Giunta nel predisporre la documentazione; delle dimissioni tardive dell’Assessore al bilancio, che non ha voluto lasciare la sua poltrona fino all’ultimo giorno utile, e della successiva delega al nuovo Assessore, avvenuta dopo scontri e rimpalli all’interno della maggioranza – La peggiore figura politica di sempre! E a pagarne le spese saranno ancora una volta i cittadini – precisa la nota online. Se pensiamo che già la Regione Abruzzo negli anni precedenti si è dimostrata lentissima a erogare le somme stanziate dalle leggi di bilancio, sarà ancora peggio quest’anno – riporta testualmente l’articolo online. Un fallimento su tutta la linea che ancora una volta porta la firma in calce di Fratelli D’Italia, lega e Forza Italia” conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

La notizia e' stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it