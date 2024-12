Emiciclo. Blasioli: Corsa contro il tempo per i pazienti oncologici

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Corsa contro il tempo per i pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia – si apprende dal portale web ufficiale. La scadenza per accedere ai contributi per l’acquisto di parrucche e per i trattamenti di dermopigmentazionea contrasto dell’alopecia secondaria è troppo breve e rischia di penalizzare molti malati – aggiunge la nota pubblicata. Il bando della Asl di Pescara che ha recepito e finalizzato la deliberazione di Giunta regionale 607 del 30 settembre scorso, disponendo le modalità per l’erogazione dei fondi, è stato pubblicato il 17 dicembre scorso e ha previsto il termine del 31 dicembre 2024 per la presentazione della documentazione necessaria, riferita alle spese sostenute nel 2023. Si tratta di un lasso di tempo irrisorio, considerato che è la prima volta in Abruzzo che viene data applicazione a questa legge che ho fortemente voluto – Il rischio è di tagliare fuori una grossa fetta di malati oncologici che non farebbero in tempo a raccogliere tutta la documentazione necessaria in meno di due settimane, tra l’altro a cavallo delle festività natalizie e riferite al 2023″. Così in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli – (com/red

