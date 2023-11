Emiciclo. Blasioli su canili: “Regione verifichi sicurezza”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Malgrado la richiesta di accesso agli atti da me avanzata, lo scorso 26 ottobre, al fine di appurare l’esito dei sopralluoghi effettuati dal 2021 in tutti i canili pubblici e privati della Provincia di Pescara, ad oggi la Asl continua a non fornirmi la documentazione pretesa, richiamando la necessità di presunte autorizzazioni ed equiparandomi in sostanza ad un comune cittadino”. Lo scrive il consigliere regionale PD, Antonio Blasioli, e prosegue: “Per questo motivo questa mattina (ieri, ndr) mi sono recato personalmente presso uno dei canili provinciali, il rifugio La Rupe di Civitella Casanova, anche alla luce dell’imminente trasferimento nella struttura dei circa 39 cani ospitati finora nel canile di via Raiale – Accompagnati con disponibilità da una delle responsabili, abbiamo potuto prendere visione della struttura, delle condizioni dei box e degli altri spazi in dotazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul rispetto degli standard di sicurezza preferisco non pronunciarmi, rimettendomi alle osservazioni di Marialuisa D’Olimpio e Paola Sargiacomo, le due guardie zoofile che hanno condotto l’ispezione esibendo grande professionalità e conoscenza della materia – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo appreso, inoltre, come l’ultimo sopralluogo della Asl sia avvenuto il 2 novembre, guarda caso proprio qualche giorno dopo la mia richiesta di accesso agli atti – A questo punto, sulla base della relazione redatta dalle due guardie zoofile, chiederò oggi stesso al Servizio Veterinario della Asl e alla Direzione Regionale Sanità di verificare se le condizioni della struttura rispettino o meno i requisiti minimi prescritti dalla legge regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E quindi se le criticità riscontrate siano pregiudizievoli per l’attività o risolvibili con semplici adeguamenti”, conclude Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

