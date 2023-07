Emiciclo. Blasioli su scomparsa di Nino Santilli

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Questa mattina, presso la Chiesa della Visitazione a Pescara, abbiamo dato l’ultimo saluto all’ex provveditore regionale Nino Santilli – Una figura fondamentale per il mondo della scuola abruzzese, a cui, come abruzzesi, dobbiamo tutti qualcosa – viene evidenziato sul sito web. Ma non solo: fu infatti apprezzato provveditore anche a Brescia, dove ricevette le chiavi della città, e capo della segreteria della Ministra Letizia Moratti al Ministero dell’Istruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Esprimo il mio più sentito cordoglio e quello di tutto il Partito Democratico, alla famiglia e in particolare al fratello Sandro, con il quale, nei rispettivi ruoli, l’uno di Provveditore Regionale e l’altro di Provveditore Provinciale condivise la guida delle scuole pescaresi”. Così in una nota il consigliere regionale Antonio Blasioli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

