Emiciclo. Blasioli su sede Comando Carabinieri via Rigopiano

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Pubblichiamo integralmente la nota del consigliere regionale PD, Antonio Blasioli: “È ancora ferma al palo la costruzione del nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri in via Rigopiano – riporta testualmente l’articolo online. Il cantiere di fianco al Parco dello Sport continua ad essere fermo e abbandonato nel degrado, costituendo più un disagio che un’opportunità per le vicine abitazioni di via Grotta del Cavallone e via Arapietra – si legge sul sito web ufficiale. Ricorderete infatti come il quartiere in questione acconsentì alla localizzazione della Caserma, prevista nell’area ex camping del lungomare sud, proprio per la forza dissuasiva riconosciuta all’Arma in quella zona compresa tra edifici sensibili come la stazione e l’ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La proposta di un nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri risale al 2001. Inizialmente per realizzare l’opera venne individuata l’area dell’ex camping sul lungomare di Porta Nuova – Una scelta contestata da residenti e ambientalisti al punto che si optò per modificarne l’ubicazione, realizzando caserma e alloggi nell’area dell’ex Monopolio di Stato in via Rigopiano, a seguito dell’acquisto del terreno di proprietà della società Fintecna da parte dell’amministrazione comunale a guida centrosinistra – si legge sul sito web ufficiale. ll 6 luglio 2010 il Comune di Pescara cedette la suddetta area al Demanio ai fini della realizzazione del primo lotto del progetto – recita il testo pubblicato online. Gli interventi di rimozione della vecchia sede del Monopolio di Stato e di realizzazione del primo lotto – ovvero la palazzina destinata ad ospitare 16 alloggi dei Carabinieri – iniziarono ufficialmente nel novembre dello stesso anno – A distanza di quasi 13 anni è stata completata solo una parte dei lavori previsti, e non sono state poche le segnalazioni e le denunce di atti vandalici registrate, compresi furti di rame nel cantiere – si apprende dalla nota stampa. Nel corso di questi anni ho provveduto in più occasioni e con ogni mezzo a sollecitare l’Agenzia del Demanio competente e il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per il completamento della palazzina in questione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le ultime due pec da me inviate risalgono allo scorso 16 maggio – Il Provveditorato mi ha risposto informalmente che, compatibilmente con i bandi del PNRR, per il mese di settembre dovrebbe essere pubblicato il bando per i lavori di completamento degli alloggi dei Carabinieri, il cui costo dovrebbe dovrebbe aggirarsi sui 1.800.000,00 € (una cifra da sommare ai 2.1000.000,00 € spesi per la prima dei lavori effettuati, riassumibili nella costruzione dello scheletro che oggi si staglia in via Rigopiano). Non posso però non sottolineare come già in un’occasione precedente, precisamente in una lettera del 22 ottobre 2020, vennero annunciati lavori per il primo semestre 2021 poi mai iniziati – precisa la nota online. Per cui occorre tenere alta la guardia, specie a livello istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Comune e Regione dovrebbero infatti dimostrare maggiore interesse – Più solerte nel dare risposte è stata l’Agenzia del Demanio, che a soli tre giorni dalla mia richiesta ha fatto sapere come per il progetto definitivo del nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri sia stato necessario recepire i nuovi disposti normativi e le nuove linee di indirizzo in materia di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale – si apprende dalla nota stampa. Condizioni che hanno costretto i progettisti ad una revisione del progetto, prospettando per fine giugno 2023 il deposito dello stesso, cui dovrebbe seguire la condivisione con il Comune di Pescara e la successiva conferenza di servizi – precisa il comunicato. Questa volta dunque la svolta dovrebbe essere davvero vicina, ma i lunghissimi tempi trascorsi mi inducono a restare vigile e a sollecitare una maggiore attenzione da parte di Comune, Regione e parlamentari abruzzesi – precisa il comunicato. L’intera zona dell’ospedale attende con ansia l’operatività dell’intera struttura per disincentivare gli episodi di microcriminalità che ogni giorno la portano alla ribalta sui quotidiani locali – precisa la nota online. La presenta costante dell’Arma dei Carabinieri costituirà infatti un ottimo deterrente per malintenzionati e delinquenti”. (com/red)

