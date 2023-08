Emiciclo. Blasioli sulla scomparsa di Antonio Ascenzo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “È venuto a mancare Antonio Ascenzo, titolare della storica gelateria che insiste sulla piazza centrale di San Valentino in Abruzzo Citeriore, una tappa immancabile per chiunque si inoltri nel parco nazionale della Maiella – Icona dell’artigianalità, coniugando tradizione e genuinità negli anni ha ideato gusti e ricette inimitabili, dalla classica nocciola all’originale crema di San Valentino, che gli sono valsi svariati riconoscimenti tra cui il primo posto nel campionato nazionale del ’95. Dietro la cremosità dei suoi gelati non c’erano segreti di sorta, eccetto prodotti selezionati e passione sconfinata, a cui bisogna aggiungere le spiccata creatività e maestria acquisite formandosi dapprima all’alberghiero di Roccaraso e poi in corsi di eccellenza sotto la guida del mentore della gelateria artigianale di tradizione italiana, Luca Caviezel. Insegnamenti già tramandati al figlio Vittorio, che sono certo sarà in grado di portare avanti l’attività di famiglia con profitto ed entusiasmo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma il ricordo di Antonio, uomo distinto e positivo, continuerà a vivere in ogni cono e coppetta gustati nel loro splendido giardino ombreggiato da platani e castagni, così come il suo nome resterà inscindibilmente legato al comune di San Valentino e a tutto l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Da tempo Antonio conviveva con la sua malattia, e da frequentatore della nostra sanità non mancava mai di fornirmi suggerimenti, non tanto per lui ma per chiunque fosse costretto a convivere con il dolore – Un altro esempio della sua positività. Mi unisco al dolore dei suoi cari e quello di tutta la comunità sanvalentinese”. Così il consigliere regionale Antonio Blasioli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

