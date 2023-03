Emiciclo. Bocchino: “Nuovi ospedali grazie a centrodestra”

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “È innegabile che in questi quattro anni il processo che condurrà alla realizzazione dei nuovi ospedali abruzzesi sia stato sottoposto ad una attenzione particolare da parte del Governo regionale di centrodestra e della Lega Abruzzo in primis”. Lo dichiara la portavoce della Lega Abruzzo Sabrina Bocchino, che aggiunge: “l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni e la firma dell’accordo di programma da parte di Regione, ministero della Salute e ministero dell’Economia e delle Finanze, consentiranno di far partire le procedure di appalto per la costruzione dei nuovi ospedali abruzzesi – precisa il comunicato. Un momento importante che evidentemente ha fatto sorgere del reflusso gastroesofageo a chi pensava, lui sì, di fare campagna elettorale su quella vicenda ormai annosa”. “Noi della Lega – dice la portavoce regionale del partito – abbiamo sempre creduto nel progetto che riteniamo l’unica via possibile per superare l’obsolescenza di strutture inadeguate e di attrezzature non all’avanguardia, anche se nel corso di questi anni, grazie anche alle nostre sollecitazioni, la dotazione tecnologica dei nosocomi ha subito un aggiornamento migliorativo”. “Certo ci vorrà ancora del tempo perché i nuovi ospedali vengano realizzati, probabilmente si impiegheranno tra gli 8 e i 10 anni dall’inizio della loro realizzazione, ma mai si comincia mai si finisce – recita la nota online sul portale web ufficiale. E lo ricordiamo a chi nel corso degli anni si è erto a paladino della sanità soprattutto nel vastese dimentico di chi fossero le responsabilità dei ritardi e del depauperamento di quelli esistenti, magari perché fa comodo in tema di alleanze elettorali; a chi, e non ci sorprende, anziché gioire per i nuovi sviluppi che vanno a beneficio di interi territori alza la voce, come da abitudine per avere l’attenzione dei media, perché bisogna comunque fare dei nuovi ospedali un pilastro della propria campagna elettorale evidentemente scarna di contenuti”. “Il centrodestra unito e compatto e la Lega in primis navigano con il vento in poppa e il timone ben fermo per il bene dell’Abruzzo – chiosa la Bocchino – e i risultati sono tangibili al di là delle farneticazioni di chicchessia, che rassicuriamo anche sulla funzionalità degli attuali nosocomi, che con grande sforzo e grandi sacrifici soprattutto del personale medico e sanitario stanno garantendo assistenza adeguata ai malati – aggiunge la nota pubblicata. Su quegli ospedali continueremo a vigilare e a sollecitare i necessari interventi senza cercare il clamore mediatico degli urlatori, ma lavorando alacremente per ottenere risultati concreti”. (com/red)

