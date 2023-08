Emiciclo. Bocchino: “Preservare tradizione enogastronomica”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Credo che la nostra tradizione enogastronomica sia fondamentale per la nostra regione,una tradizione che va preservata, ma dobbiamo anche investire sull’innovazione e sulla difesa e la promozione delle tante nostre biodiversità. Vantiamo eccellenze che vanno al di là della tradizione culinaria: non solo ci distinguono e ci caratterizzano, ma possono favorire un grande sviluppo nell’ambito turistico perché sempre più persone nel mondo si muovono dietro al turismo enogastronomico”. Così il consigliere regionale della Lega, Sabrina Bocchino, intervenendo venerdì sera a Pollutri, nella Riserva regionale Bosco di Don Venanzio, al prestigioso evento ‘La Capanne e la piccola proprietà contadina’ coordinato dal presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso dell’evento, al quale ha preso parte anche il sindaco di Pollutri Nicola Mario Di Carlo, si è parlato del riconoscimento Unesco della Pergola (Capanna) e dei significati connessi del turismo del vino e della valorizzazione enogastronomica del territorio, della sicurezza, della qualità alimentare, del mangiare sano e della riscoperta delle tradizioni – “Sono convinta che la nostra regione abbia una marcia in più anche rispetto alle zone più blasonate del nostro Belpaese – spiega ancora Bocchino – È la regione verde d’Europa, abbiamo veramente tutto, perché oltre le eccellenze enogastronomiche, abbiamo il mare, la montagna, la collina – viene evidenziato sul sito web. Possiamo sciare guardando il mare o andare al mare guardando la montagna innevata – si apprende dal portale web ufficiale. Io, per esempio, quando parto per andare in consiglio regionale a L’Aquila la mattina, vedo davanti a me in un mix spettacolare ed emozionante la Maiella e, a destra, il mare – E credo che sia una cosa veramente impagabile”. Bocchino ha sottolineato la bellezza della riserva che ha definito “un posto meraviglioso” e ringraziato il presidente Di Marco che “preserva l’ambiente ed è sempre attento e presente, però lo fa con in intelligenza, una peculiarità che lo rende migliore degli altri”, le autorità e il sindaco di Pollutri – (com/red)

