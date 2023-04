Emiciclo. Borse di studio,Stella:ritardi non più tollerabili

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Anche oggi sono scesa al fianco degli studenti universitari della regione Abruzzo che hanno di nuovo manifestato in piazza, per chiedere a gran voce che la Regione difenda con i fatti il loro diritto allo studio – aggiunge testualmente l’articolo online. Da anni il Movimento 5 Stelle denuncia i gravissimi ritardi nell’erogazione delle borse di studio, ritardi che compromettono il futuro dei nostri giovani che a causa del pressappochismo cronico di questo governo di centrodestra non riescono a far fronte alle spese per pagare affitto, materiale didattico e tutto quanto necessario per poter proseguire gli studi con dignità e serenità”. A dichiararlo è il Consigliere regionale del M5S Barbara Stella, da sempre in prima linea per difendere il diritto allo studio degli studenti universitari abruzzesi – “La situazione è diventata insostenibile, come ha descritto anche oggi una delegazione del coordinamento regionale UDU L’Aquila, UDU Teramo e 360 Gradi Chieti – Pescara, audita nella V Commissione permanente – Questo Governo regionale sta dimostrando di non essere in grado di dare risposte ai problemi prioritari – precisa il comunicato. Più di 2300 studenti della nostra regione, infatti, non hanno ancora ricevuto un euro a distanza di oltre tre mesi dall’erogazione della prima rata – si apprende dal portale web ufficiale. Per non parlare degli oltre 600 studenti dell’Università Chieti – Pescara, lasciati in attesa, da oltre un anno, delle borse di studio dello scorso anno accademico – aggiunge testualmente l’articolo online. La situazione è ancora più grave considerato che in una recente Deliberazione dell’ADSU Chieti – Pescara, del 27 marzo, viene messo nero su bianco che i fondi stanziati nell’ultima legge di bilancio non sono sufficienti a garantire le borse di studio, per l’anno in corso, a tutti gli studenti idonei in graduatoria – viene evidenziato sul sito web. Una criticità che ho più volte riportato all’interno del Consiglio regionale, ma per la quale non ho mai avuto risposte e soluzioni concrete da chi doveva darle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La misura è colma e questa situazione va risolta subito – Chiedo alla Regione e all’Assessore competente di ascoltare e rispondere con i fatti a tutte le richieste degli studenti – Le parole e le promesse non sono più accettabili”, conclude Stella – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

