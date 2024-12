Emiciclo. Bretella L’Aquila-Pescara, Verrecchia: i meriti sono solo del presidente Marsilio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “I fondi reperiti nel 2016 da Luciano D’Alfonso, su un progetto di Giandonato Morra (Giunta Chiodi), sono rimasti bloccati per 4 anni perché l’allora presidente non hai mai dato i pareri favorevoli utili a concludere la Conferenza dei servizi – Parerei favorevoli arrivati, solo grazie al presidente Marco Marsilio, a RFI, dopo averli sollecitati e scoprire che erano fermi per responsabilità della Regione e del Comune di Sulmona che continuavano a opporsi ritenendo che l’opera fosse dannosa, a causa della costruzione di una nuova stazione a 3 km dal centro che avrebbe, secondo qualcuno, depauperato la città. Quindi contrariamente a quanto afferma Di Marco quest’opera è partita, e finalmente conclusa, solo grazie all’operato del presidente Marsilio al quale vanno ascritti i meriti – precisa la nota online. Lunedì sarà inaugurata e se c’è qualcuno che approfitterà del buffet, mangiando e brindando “a scrocco”, è individuabile in Di Marco e i suoi compagni per i quali questo intervento tanto atteso non sarebbe mai giunto a compimento – Voglio ricordare inoltre il tono dimesso con il quale il sindaco Di Piero ha partecipato all’apertura del cantiere, tra l’altro senza fascia tricolore, consapevole di non poter celebrare un’opera contro la quale pezzi della sua maggioranza continuavano a opporsi, soprattutto verso la realizzazione della nuova stazione, a suon di ordini del giorno in Consiglio comunale”. E’ quanto dichiara il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Massimo Verrecchia rispondendo al consigliere Di Marco in merito alla realizzazione della bretella ferroviaria L’Aquila-Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

