Emiciclo. D’Addazio: a Tocco da Casauria il Campionato italiano di scacchi under 18

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Tocco da Casauria torna protagonista, per la seconda volta, con il campionato Italiano di scacchi a squadre under 18 della regione Abruzzo, che si svolgerà domenica prossima, 1° settembre, nel Frantoio in via Capo Croce, a partire dalle 14.45”. Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio – “Si tratta di uno degli eventi scacchistici giovanili più importanti – evidenzia il Consigliere – realizzato dalla ASD scacchistica ‘Enrico Di Ciò’ di Città Sant’Angelo in collaborazione con la cooperativa casauriense di Tocco da Casauria, che ringrazio per la puntuale organizzazione in uno dei territori della provincia di Pescara e che ha coinvolto numerosi professionisti e appassionati – Parallelamente al campionato, infatti – riferisce D’Addazio – si svolgerà anche un torneo aperto a tutti, esperti scacchisti e semplici amatori del gioco, senza limiti di età. L’adesione alle squadre, da tutta la regione, è stata altissima, così come le iscrizioni per il torneo amatoriale, per un totale di oltre 80 giocatori – È possibile anche assistere alle partite e sarà per me un onore – conclude D’Addazio – partecipare alla premiazione: oltre a coppe e medaglie, ci saranno anche omaggi di prodotti tipici delle aziende locali”. “Sarà una bella occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna del sano divertimento in un luogo da sempre simbolo della produzione di olio a Tocco da Casauria”, tiene a rimarcare il vicepresidente della cooperativa, Sandro Salerni – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

