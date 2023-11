Emiciclo. D’addazio(FdI) su premio “Sarto dell’anno” a Penne

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Prende sempre più forma il progetto di valorizzazione delle professionalità artigianali sartoriali di Penne e dell’area Vestina su cui questo governo regionale sta investendo su più fronti – precisa il comunicato. Con la prima edizione, oggi, del Premio ‘Sarto dell’anno’ si torna a dare merito a coloro che si sono distinti nel settore tessile-moda che tanto lustro ha dato negli anni a questo territorio”. Così, il consigliere regionale FdI, e presidente della V Commissione, Leonardo D’Addazio, che ha presenziato l’evento, insieme al sindaco di Penne, Gilberto Petrucci – precisa il comunicato. “ ‘Penne città della sartoria artigianale’ è un progetto ambizioso, ex legge regionale del marzo 2023, che punta – torna a ricordare D’Addazio – sulle nostre eccellenze in grado di attrarre i grandi produttori di capi di alta moda – si apprende dal portale web ufficiale. La data odierna – precisa – non è scelta a caso ma coincide con il santo protettore dei sarti, nel pieno rispetto delle nostre tradizioni – precisa la nota online. Tradizione e innovazione hanno reso questa parte d’Abruzzo famosa nel mondo e la Regione, a guida Marco Marsilio, farà di tutto per richiamare i migliori investimenti favorendo sviluppo e benessere, a beneficio dell’intero territorio regionale – A Matteo Delle Monache (dell’azienda Brioni), Damiano Labricciosa (Cucinelli), Marcello Trabucco (Zoe), Concezio Buccitelli (Twenty), e Raffaele D’Annunzio ( Zilli), vincitori di questa prima edizione, vanno le mie congratulazioni e soprattutto il mio personale ringraziamento per l’alta qualità del lavoro che svolgono – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intenzione – conclude D’Addazio – è di estendere il Premio anche ai professionisti non più in attività ma che si sono distinti negli anni, lasciando unindelebile eredità anche alle generazioni a venire”. (com/red)

