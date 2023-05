Emiciclo. David Donatello,Di Benedetto su vittoria Palmerini

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Congratulazioni vivissime, mie e del gruppo de il Passo possibile, per questo importante quanto meritato premio internazionale che rende orgogliosa tutta la nostra comunità”, ha commentato il Consigliere regionale Americo Di Benedetto sulla vittoria dell’aquilano Alessandro Palmerini del prestigioso David di Donatello per il miglior suono del film “Otto montagne”. Con l’ambitissima statuetta – continua Di Benedetto – l’Accademia del Cinema Italiano, nella cerimonia svoltasi ieri presso gli Studi di Cinecittà a Roma, ha premiato un nostro bravissimo concittadino e la sua brillante carriera, seppur ancora giovane e, quindi, ancora con tante altre gratificazioni e riconoscimenti davanti a sé che lo attendono – riporta testualmente l’articolo online. Un forte abbraccio di rallegramenti giunga anche al papà Goffredo, caro amico da sempre, a Don Federico, attivissimo e apprezzatissimo anche lui nella nostra città, e a tutta la famiglia di Alessandro, per questa importante soddisfazione”. Così in una nota il consigliere regionale Americo Di Benedetto – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it