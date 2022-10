Emiciclo. Delegazione polacco-lituana in visita all’Emiciclo

- Advertisement -

– L’Aquila – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha ospitato questo pomeriggio una delegazione di cittadini provenienti da Polonia e Lituania, in occasione di un progetto transnazionale dedicato al tema della violenza sulle donne – Il gruppo, composto da 18 persone, in prevalenza donne, partecipa ad una iniziativa, promossa dal programma europeo Erasmus+, che in Abruzzo vede capofila la società cooperativa di Atri, “L’Elefante” ed è condiviso con l’amministrazione comunale distrettuale di Sirvintos (Lituania) e con l’associazione “Active Woman” (Polonia). Il progetto “L’elefante bianco: strategie di intervento con l’autore della violenza”, mira a sviluppare e condividere metodologie di intervento per combattere e prevenire la violenza domestica e di genere, coinvolgendo, in particolare, gli uomini autori di violenza o potenziali – aggiunge la nota pubblicata. L’incontro di questo pomeriggio è stato introdotto dai saluti degli assessori regionali alla sanità, Nicoletta Verì, e all’istruzione e politiche sociali, Pietro Quaresimale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ intervenuta, inoltre, la presidente della Commissione Pari Opportunità di Regione Abruzzo, Maria Franca D’Agostino – La delegazione resterà in Italia fino al 7 ottobre, successivamente sarà il gruppo di lavoro italiano a spostarsi all’estero per completare il ciclo di incontri previsti dal progetto Erasmus+.

