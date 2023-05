Emiciclo. Di Benedetto: auguri al nuovo capo ufficio stampa

- Advertisement -

– “Desidero rivolgere i miei più cari auguri al nuovo Responsabile dell’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Nunzio Maria De Luca, vincitore dell’ambito concorso per funzionario giornalista che si è concluso con gli orali il 5 maggio – I complimenti sono del tutto meritati perché De Luca, giornalista professionista dal dicembre 2019, ha dato già ampia prova di grandi capacità in comunicazione istituzionale e talento nella gestione delle sue risorse presso l’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. Infatti, il nuovo Responsabile era già al servizio dell’Ufficio stampa del Consiglio da febbraio 2016, in qualità di Assistente Addetto Stampa e dal giugno 2022 aveva preso il posto di facente funzioni dell’Ex Responsabile, Giampaolo Arduini, andato in pensione dopo aver lavorato nell’Ente per circa 40 anni con riconosciuta professionalità e passione”. (com/red)

