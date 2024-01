Emiciclo. Di Benedetto: cordoglio per scomparsa dott. Ortu

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

(ACRA) – “L’improvvisa morte del dott. Maurizio Ortu suscita sentimenti di incredulità e cordoglio e lascia un vuoto profondo nella comunità aquilana che ora piange con noi la scomparsa di una figura così stimata e rispettata, non solo in ambito medico” E’ quanto afferma in una nota il consigliere regionale Americo Di Benedetto e sottolinea: “Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia dell’Aquila da diversi anni, la testimonianza più fulgida della sua umanità e eccellente professionalità rimane nel prezioso e appassionato impegno al servizio del prossimo, sempre contraddistinto da solidarietà, generosità e innata dedizione – Nel giorno della sua dolorosa scomparsa il pensiero affettuoso e il nostro abbraccio giungano sentitamente alla moglie, ai figli e all’intera famiglia Ortu. Il cordoglio unanime di Americo Di Benedetto e di tutto “Il Passo Possibile”. (com/red)

