Emiciclo. Di Benedetto su scomparsa Elio Peretti

– “Questa mattina (ieri, ndr) il cielo ha accolto tra le sue braccia Elio Peretti – precisa il comunicato. Sono pervaso da un grande dolore – Mi aveva chiamato solo qualche giorno fa per farmi gli auguri di buon compleanno, la sua voce era fioca, il suo sentimento no – Elio è stato per me un amico, un confidente, un consigliere qualificato – riporta testualmente l’articolo online. La sua cultura, essenza del suo fare, era priva di confini – precisa il comunicato. La poesia la sua vita – si legge sul sito web ufficiale. Il mio cordoglio a Carlo e Bruno,amati fogli. Come mi ha insegnato lui: “spes ultima dea”. Mi mancherà!”. Così il consigliere regionale Americo Di Benedetto – recita il testo pubblicato online. (com/red)

