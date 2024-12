Emiciclo. Di Marco su Vittoria Città dei Ragazzi: Mi impegnerò perché si trovi una soluzione solida

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il centro “Vittoria città dei ragazzi di Alanno, dove si accolgono e si tengono attivi ragazzi con disabilità originari di un comprensorio di una ventina di Comuni della provincia di Pescara, è un problema irrisolto, che non deve essere lasciato da parte – si apprende dalla nota stampa. La ASL, che finora ha sostenuto la spesa per il centro, adesso non può più inserirla nel suo bilancio già pesantemente gravato dai debiti accumulati e interessato da tagli per 5.000.000 euro – La soluzione da trovare per continuare a sostenere le attività del centro non può essere una toppa, perché il problema non può essere contemplato tecnicamente come spesa sanitaria, per via delle attività socio-assistenziali che prendono vita nel centro, per questo va affrontato per individuare una via concreta e percorribile”, così il consigliere Antonio Di Marco sulla struttura in difficoltà perché rimasta senza i fondi Asl. “Dopo anni di approssimazione vissuti senza che la situazione venisse affrontata e in attesa dell’incontro che ci sarà lunedì 30 dicembre tra i sindaci interessati e la ASL, è necessario programmare le risorse e approvare un apposito fondo nell’ambito sociale della spesa regionale – propone Di Marco – . Da parte mia sosterrò questa azione a favore della realtà alannese, raccogliendo l’istanza dei primi cittadini, tra i quali il sindaco di Lettomanoppello e l’assessore di Alanno Gaetano Cuzzi, che mi hanno segnalato la problematica – La Regione non può lasciare inascoltato il territorio su tematiche sociali così rilevanti”. (com/red)

