Emiciclo. D’Incecco (Lega) su Giardino Fluviale Pescara

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Un altro importante traguardo raggiunto per la città di Pescara – viene evidenziato sul sito web. E presto anche altre aree a ridosso del fiume potranno essere sistemate e valorizzate”. A sottolinearlo, il capogruppo della Lega in Regione Abruzzo, Vincenzo D’Incecco che esprime soddisfazione per il via libera al finanziamento ministeriale da 321 mila euro che consentirà la messa in sicurezza e riqualificazione della zona del Giardino Fluviale, nelle immediate vicinanze del Ponte Flaiano – recita il testo pubblicato online. “Grazie ad un progetto, che porta la firma dell’architetto Ester Zazzero, un’area oggi abbandonata e nel degrado finalmente – fa presente D’Incecco – sarà restituita alla piena fruibilità dei pescaresi – aggiunge la nota pubblicata. Diventerà, come l’ha definita già il sindaco Masci, la porta di un grande parco fluviale, per realizzare il quale Comune e Regione stanno lavorando insieme e che a breve inizierà a vedere la luce – Nei mesi scorsi, è stato finanziato infatti dalla Regione Abruzzo il Contratto di fiume Pescara che permetterà di portare avanti i tanto attesi interventi di valorizzazione e tutela ambientale del corso d’acqua – si apprende dal portale web ufficiale. Nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc 2021-2027), sono stati stanziati infatti 28 milioni di euro attraverso i quali si potrà intervenire su 7 fiumi abruzzesi, fra cui appunto il Pescara che può contare già su un primo finanziamento di 4 milioni di euro, a cui va aggiunto 1.428.500 euro proveniente dai fondi Por-Fesr 2021-2027. Comincia a concretizzarsi, insomma, un impegno preso cinque anni fa con i pescaresi per il rilancio e la fruibilità del fiume – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E ora ci sono sia i progetti, sia le risorse per poter avviare i lavori – precisa la nota online. Un successo, – conclude D’Incecco – frutto di un lavoro di squadra tra gli uffici regionali e il Comune di Pescara che, in qualità di capofila del Contratto di fiume, coordina le attività progettuali e amministrative”. (com/red)

