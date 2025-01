Emiciclo. D’Incecco su bocciatura referendum Autonomia differenziata

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La bocciatura da parte della Consulta del referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata è una vittoria della democrazia e dei cittadini, che chiedono più efficienza e una migliore gestione delle risorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo pronunciamento conferma che il percorso portato avanti è corretto, solido e in linea con la Costituzione – Smontato invece il tentativo della sinistra di tentare di contrapporre il Nord al Sud. Ora si può guardare al futuro con maggiore determinazione e fiducia per rendere il nostro Paese sempre più moderno attraverso una riforma che darà opportunità a tutte le regioni”. Così il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

