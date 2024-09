Emiciclo. D’Incecco sui lavori in via Aterno a Pescara

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Da lunedì 2 settembre al via i tanto attesi lavori di manutenzione stradale in via Aterno, a Pescara, nel tratto compreso tra via Tronto e via Saline – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come richiesto dai cittadini, sarà completamente eliminato l’asfalto esistente rovinato e realizzato un nuovo manto”. Ad annunciare l’intervento, il capogruppo della Lega e presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco insieme al capogruppo del partito al Comune di Pescara Maria Luigia Montopolino e al consigliere comunale Andrea Salvati – I lavori saranno realizzati grazie ad un finanziamento regionale di 60 mila euro, frutto di un emendamento presentato da D’Incecco nella passata legge di bilancio – riporta testualmente l’articolo online. “Anche su questa strada, – sottolinea D’Incecco – esattamente come accaduto in altre arterie della città, si volta pagina – si legge sul sito web ufficiale. Per i residenti e per gli automobilisti non ci saranno più disagi – aggiunge la nota pubblicata. Sono molto contento di questi lavori perchè ultimamente le condizioni della strada erano diventate critiche e perchè rappresentano un’altra tappa del percorso di riqualificazione e sistemazione delle vie di Pescara, iniziato e portato avanti nella precedente consiliatura dall’assessore Adelchi Sulpizio”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it