Emiciclo. Domani 3 agosto seduta del Consiglio regionale

– L’Aquila, 2 agosto – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si riunirà domani 3 agosto, alle ore 11.30, nell’aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila – I lavori si concentreranno soprattutto sull’esame dei due documenti dedicati alla finanza regionale: il Rendiconto 2022, già passato al vaglio delle Commissioni consiliari e l’assestamento al “Bilancio di Previsione 2023-2025”, che attende il parere finale della Commissione bilancio, convocata domani mattina alle ore 10.00.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE. L’Assemblea legislativa aprirà i lavori con il consueto confronto tra Consiglieri e Giunta dedicato a interrogazioni e interpellanze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questi i temi che saranno affrontati e i relativi proponenti: “Approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica”, (Consigliere Stella, M5S); “Dematerializzazione dei buoni spesa per gli alimenti senza glutine destinati alle persone affette da celiachia”, (Consigliere Pettinari, M5S); Mancata applicazione della legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 “Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l’accesso ai contributi regionali”, (Consigliere Taglieri, M5S); “Decesso al pronto soccorso dopo una lunga attesa”, (Consigliere Paolucci, PD); “Aggiornamenti circa la carenza dei Medici di Assistenza Primaria (MAP) – riapertura del tavolo di confronto tra Regione e parte Sindacale, per la stesura dell’Accordo Integrativo della Medicina Generale”, (Consigliere Pepe, PD); “Dematerializzazione buoni spesa per le persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme”, (Consigliere Blasioli, PD); “Realizzazione IV Lotto SS 260 Picente”, (Consigliere Pietrucci, PD).

PROGETTI DI LEGGE. Saranno esaminati i seguenti progetti di legge: “Modifiche alla L.R. 23 gennaio 2004, n. 3 ‘Istituzione del servizio di psicologia scolastica’”; “Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito”; “Testo unificato dei progetti di legge nn. 318/2023 e 322/2023. Interventi per la riapertura e gestione museale della casa natale di ‘Francesco Paolo Michetti’ a Tocco da Casauria”; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio – ‘Onorari per giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo relativo all’abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi nel sistema elettorale”; “Disposizioni per colmare il differenziale retributivo di genere”.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RISOLUZIONI. L’ordine del giorno della seduta assembleare prevede la presa d’atto del provvedimento amministrativo sulla relazione dell’attività del “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” per l’anno 2022. Inoltre, saranno discusse e votate le risoluzioni in tema di “aggiornamento criteri e modalità per la concessione dei contributi alla legge vigente per il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate” e quella in tema di politiche europee dedicata alla “Tutela delle filiere produttive e delle identità territoriali fare sistema per difendere le eccellenze agroalimentari del “made in Italy”: buone prassi e nuove proposte”.

ALTRI DOCUMENTI. Il Consiglio regionale, sempre nella seduta del 3 agosto, prenderà atto delle dimissioni del consigliere regionale, Antonio Di Gianvittorio, che ha opzionato per la carica di sindaco del Comune di Notaresco (TE). Infine, sarà esaminata la proposta di modifica al regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale per l’istituzione di una sesta Commissione dedicata al servizio idrico integrato e ai cambiamenti climatici e si procederà alla designazione dei componenti della sezione regionale della Corte dei Conti –

