Emiciclo. Domani a Teramo convegno su diritto di accesso in materia di urbanistica e appalti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– E’ in programma domani, giovedì 12 dicembre, alle ore 15:30, nella sala tesi del polo didattico “Silvio Spaventa” del Campus universitario di Teramo, il secondo evento in programma per le “Giornate di Studio della Difesa Civica Regionale – Diritto di Accesso e Forme Diffuse di Controllo” organizzate dal Difensore civico regionale, avv. Umberto Di Primio, in collaborazione con l’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara e l’Ateneo di Teramo – recita il testo pubblicato online. Il tema di questo appuntamento, che segue l’evento di Chieti sulla trasparenza, è “Lo stato dell’arte del diritto di accesso in materia di urbanistica e appalti”. Dopo i saluti affidati a Christian Corsi, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo ed Emanuela Pistoia, Amplissimo Direttore Dipartimento di Giurisprudenza, il convegno presieduto da Antonio Amicuzzi, Presidente emerito Sezione Consiglio di Stato, proseguirà con i seguenti interventi: “Le “nuove” garanzie dei diritti di accesso” (Umberto Di Primio Difensore Civico Regione Abruzzo); “Il diritto di accesso nel codice degli appalti pubblici” (Stefano Scoca, Dipartimento di Scienze Politiche- Unite); “Il diritto di accesso in materia di urbanistica ed edilizia” (Diego De Carolis, Dipartimento di Giurisprudenza- Unite); “La gestione e la decisione sulle istanze di accesso” (Salvatore Di Bacco, Comitato Scientifico Unitel); conclusioni affidate a Salvatore Dettori, Dipartimento di Giurisprudenza- Unite – si apprende dalla nota stampa. Tra gli interventi programmati ci sarà “L’accesso agli atti della polizia locale” trattato da Luca Montanari, Comandante Polizia Locale Comune di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Saranno altresì presenti i rappresentanti Unitel e Ordini e Collegi professionali, Ingegneri Architetti e Geometri della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà possibile assistere on-line all’evento tramite il link https://meet.google – si apprende dalla nota stampa. com/hud-aowg-wqd. L’accesso registra la presenza ai fini del rilascio di 3 crediti formativi da parte dagli Ordini degli Avvocati; degli ingegneri e degli Architetti e del Collegio dei Geometri di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it