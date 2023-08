Emiciclo. Domani lavori Commissioni e Consiglio regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – I lavori politici del Consiglio regionale dell’Abruzzo, prima della pausa estiva, saranno concentrati nella giornata di domani, martedì 8 agosto – recita il testo pubblicato online. La prima convocazione è prevista per le ore 9:15 con la riunione della Seconda Commissione Consiliare “Territorio, ambiente e infrastrutture – recita la nota online sul portale web ufficiale. In discussione il regolamento, di iniziativa della Giunta regionale, dedicato alla “Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica”. Alle ore 10.30 è programmata la seduta della Prima Commissione “Bilancio, affari Generali e istituzionali” per l’espressione del parere di merito sul progetto di legge, “Assestamento al Bilancio di Previsione 2023-2025 ex art. 50, D.lgs 118/2011 smi, con modifiche alle leggi regionali”.

SEDUTA CONSIGLIO REGIONALE. Alle ore 15.00 dello stessa giornata, si aprirà la seduta del Consiglio regionale che proseguirà l’ordine del giorno della sessione del 3 agosto scorso – Saranno esaminati i seguenti provvedimenti: interpellanza del consigliere regionale Francesco Taglieri su “Mancata applicazione della legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 ‘Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l’accesso ai contributi regionali’”; progetto di legge “Disposizioni per colmare il differenziale retributivo di genere”; progetto di legge “Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti sul territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna”; presa d’atto del provvedimento amministrativo sulla relazione dell’attività del “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” per l’anno 2022. Inoltre, saranno discusse e votate le risoluzioni in tema di “aggiornamento criteri e modalità per la concessione dei contributi alla legge vigente per il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate” e quella in tema di politiche europee dedicata alla “Tutela delle filiere produttive e delle identità territoriali fare sistema per difendere le eccellenze agroalimentari del “made in Italy”: buone prassi e nuove proposte”. Sarà esaminata la proposta di modifica al regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale per l’istituzione di una sesta Commissione dedicata al servizio idrico integrato e ai cambiamenti climatici e la proposta di regolamento regionale, licenziata dalla Prima Commissione, che modifica le “norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010, e 68/2012”. Infine, è prevista la designazione dei componenti della sezione regionale della Corte dei Conti.

