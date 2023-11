Emiciclo. Donato al Consiglio plastico fontana Melbourne

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– L’Aquila – Il Consiglio regionale custodirà il plastico della fontana monumentale, realizzato dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila (ABAQ), che è stato il modello per realizzare l’opera scultorea dedicata ai migranti abruzzesi che da quasi un anno è installata a Melbourne, in Australia – La consegna del modellino si è svolta questa mattina, a Palazzo dell’Emiciclo, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Roberto Santangelo – Il dono è stato voluto dal presidente ABAQ, Rinaldo Antonio Tordera, che ha partecipato alla breve cerimonia insieme al direttore Marco Brandizzi, allo scultore Stefano Donatello e al prof. Antonello Antico – recita il testo pubblicato online. La fontana abruzzese di Melbourne, rinominata delle “quattro cannelle”, è stata inaugurata lo scorso 25 marzo, alla presenza di una delegazione del Consiglio regionale; progettata e realizzata dall’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, è stata donata al “Casa d’Abruzzo Club” di Melbourne, associazione che raccoglie la maggior parte degli abruzzesi emigrati in Australia – si apprende dal portale web ufficiale. Lunga 17 metri per 5 di larghezza, l’opera monumentale è costruita in calcestruzzo e pietra bianca della Majella – si apprende dal portale web ufficiale. È decorata con quattro mascheroni in pietra, che raffigurano i territori delle quattro province abruzzesi, ed è dominata al centro dalla statua in bronzo di una portatrice d’acqua quale simbolo del lavoro dei campi delle genti d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Sul retro della fontana sono rappresentati i quattro stemmi delle Province eseguiti in pietra dagli studenti della stessa Accademia – viene evidenziato sul sito web.

