Emiciclo. Il M5S al fianco dei lavoratori della Asl Chieti

– “Abbiamo partecipato con convinzione alla manifestazione degli OSS che questa mattina hanno espresso tutto il loro dissenso per la gestione delle assunzioni nella Asl 02 di Lanciano Vasto Chieti – precisa il comunicato. Le maggiori sigle sindacali, OSS CGIL, NurSind, Nursing up e USB, si sono riunite in rappresentanza del personale che ha in scadenza di contratto al 30 settembre 2023, quindi a un solo mese dal raggiungimento dei requisiti per la stabilizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Rimostranze comprensibili che hanno messo in luce l’incapacità operativa e gestionale sia della Direzione strategica ASL 02 di Chieti, ma anche del centrodestra che le ha avallate e condivise – si apprende dalla nota stampa. L’Assessore e la direzione oggi erano assenti e siamo stati accolti dagli uffici tecnici, ma non basta! E’ arrivato il momento che la Regione dia risposte concrete ai lavoratori, per questo abbiamo chiesto e ottenuto un incontro, per mercoledì prossimo, tra l’Assessore, il Direttore Asl e i sindacati” ad affermarlo è il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri, presente questa mattina al sit-in, in via Conte di Ruvo, insieme ai colleghi Pietro Smargiassi, Barbara Stella e Domenico Pettinari – precisa il comunicato. “Il pasticcio che la Giunta di centrodestra ha messo in atto nella gestione dei concorsi, delle assunzioni tramite agenzia interinale e dei contratti a tempo determinato – continua Taglieri – ha scatenato una bomba sociale in cui a perderci è il sistema sanitario regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come Movimento 5 Stelle avevamo ampiamente preannunciato questa situazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo avvertito per tempo che la mancanza di programmazione e la confusione nella gestione dei concorsi avrebbe portato a questo stato di cose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma non ci hanno voluto ascoltare con il risultato che, a oggi, oltre 130 operatori che sono in servizio a tempo determinato nella Asl 02, vengono mandati a casa – Una situazione che si è generata per la pessima gestione delle assunzioni e che stona completamente con la necessità di forza lavoro nelle nostre Asl, in particolare nella Asl 02, dove la carenza di personale è cronica – si apprende dal portale web ufficiale. In questo quadro di mancanza di forza lavoro, mandare a casa personale già formato e qualificato è una follia – viene evidenziato sul sito web. Dal fabbisogno stimato, infatti, appare evidente che si sarebbero potuti assumere gli idonei al concorso e contestualmente stabilizzare i contratti a tempo determinato, così come previsto dalle linee guida nazionali, e come tra l’altro aveva promesso l’Assessore alla Sanità Verì fino a non più di qualche mese fa – si legge sul sito web ufficiale. Ma visto che per il centrodestra mantenere le promesse è facoltativo oggi ci troviamo in questa assurda situazione – La verità è che la mancanza di programmazione ha favorito l’incapacità delle ASL di gestire il piano assunzioni, mentre dall’assessorato sono state fatte promesse impossibili da mantenere, e, come se non bastasse, è stato saturato il tetto di spesa per le assunzioni del 2023. La Regione a trazione centrodestra dovrebbe riconoscere che i dipendenti a tempo determinato hanno maturato un know how di esperienza a cui non è pensabile rinunciare e non è accettabile che dipendenti così qualificati vedano infrangersi ogni speranza a causa di mere decisioni aziendali e politiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si sono riempiti la bocca con promesse sulla reinternalizzazione dei servizi e sulla stabilizzazione del personale, ma come al solito sono bravi solo a chiacchiere”, conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

