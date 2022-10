Emiciclo. Izs Teramo, Pepe: ok a risoluzione per stipendi

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il Consiglio regionale, nella seduta odierna della Commissione Sanità, ha approvato con voto unanime la mia risoluzione che consente di erogare ai lavoratori dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo la premialità legata alle attività svolte nella fase dell’emergenza Covid” a comunicarlo, in una nota, il Consigliere Dino Pepe che aggiunge: “Si tratta di un atto di indirizzo politico chiaro che impegna il governo regionale a superare la prescrizione contenuta nella delibera di giunta ristabilendo, cosi, il pieno rispetto dei vincoli normativi e permettendo, di fatto, il pagamento degli straordinari e dell’orario al personale dell’IZS effettuato durante l’emergenza pandemica”. “Con questa risoluzione – evidenzia ancora il Vicecapogruppo del Pd Dino – colmiamo una grande lacuna imposta dall’esecutivo in Regione ristabilendo il diritto alla remunerazione e il riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro nella fase più acuta della crisi pandemica – si apprende dal portale web ufficiale. Ora tocca alla giunta compiere gli atti conseguenti e necessari a dare la piena attuazione a questa istanza – Sono particolarmente soddisfatto di aver dato voce e soluzione ad una legittima richiesta dei lavoratori e dei loro rappresentati sindacali – Resta il rammarico per l’atteggiamento assunto, durate la votazione, dai gruppi consiliari di Lega e Forza Italia, che hanno abbandonato l’aula prima del voto tentando di far mancare il numero legale – Tentativo reso vano dalla stessa maggioranza, in particolare dal Presidente della Commissione Mario Quaglieri e dal componente del gruppo “Valore Abruzzo” Simone Angelosante che hanno ben compreso il valore della mia iniziativa dando il loro sostengo e neutralizzando l’azione ostruzionistica dei colleghi del centrodestra – Ringrazio infine tutti i componenti delle opposizioni che hanno condiviso la mia risoluzione” conclude Pepe – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it