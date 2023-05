Emiciclo, la nota. Verrecchia: contributo al concorso Caniglia

- Advertisement -

– “La Regione Abruzzo riconosce al ‘Concorso Internazionale Maria Caniglia’ di Sulmona l’alto valore artistico, culturale e turistico assunto nel corso degli anni, e partecipa all’organizzazione dell’evento attraverso la concessione, all’associazione promotrice ‘Maria Caniglia Onlus’, di un finanziamento di trenta mila euro per il triennio 2023-2025, con corresponsione annua – E’ quanto dispone la legge, a mia prima firma, approvata oggi dal Consiglio regionale, con la sola astensione del Movimento 5Stelle”. Ne dà notizia il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, che torna ad evidenziare “l’importanza di sostenere e garantire la continuità ad una manifestazione che dalla sua istituzione, nel 1984, ha dato lustro alla città ovidiana, all’Abruzzo e all’Italia, rappresentando con le sue oramai 36 edizioni motivo di grande vanto per tutti gli abruzzesi – precisa la nota online. La Regione conferma, così – dichiara – di essere al fianco di una realtà di elevatissimo livello culturale ed anche volano per un territorio che vuol fare della cultura e del turismo nazionale e internazionale, una grande opportunità di sviluppo – Esprimo soddisfazione e ringrazio i colleghi consiglieri che hanno reso possibile l’approvazione della norma”, conclude Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

