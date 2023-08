Emiciclo, la nota. Verrecchia (FdI) su filovia strada parco Pescara

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il Consiglio di Stato, dopo aver sbloccato gli impianti di sci ad Ovindoli, oggi segna la vera svolta anche per la questione della filovia lungo la strada parco di Pescara – Una decisione molto attesa e sulla quale nutrivamo fiducia e grandi aspettative: finalmente l’interesse pubblico, finora strumentalizzato con conseguenti blocchi e danni per il territorio, coincide con lo sviluppo infrastrutturale di una vasta area metropolitana – viene evidenziato sul sito web. L’intero gruppo consiliare di FdI in Consiglio regionale esulta, da oggi riprende quel percorso di crescita di una città che punta ad essere sempre più all’avanguardia e a misura di cittadini e turisti “. È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

