Emiciclo, la nota. Verrecchia su bus Piana del Cavaliere-Roma

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Raccolgo l’appello dei sindaci della Piana del Cavaliere, nella Marsica, con l’obiettivo di trovare una soluzione ad una problematica che certamente non nasce ora ma che senza dubbio va affrontata e risolta”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, che è già all’opera sul fronte dei collegamenti bus con Roma – “Ho già sentito sulla tematica il presidente della società Tua, Gabriele De Angelis, e il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis – riferisce – e abbiamo convenuto di recarci sul posto concertando con i primi cittadini dei territori interessati una data per un incontro al fine per individuare la migliore soluzione che possa finalmente consentire l’attivazione di un servizio di trasporto atteso e necessario”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it